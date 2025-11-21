Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента України від 21 листопада.

Володимир Зеленський зазначив, що зараз один з найважчих моментів історії нашої держави. Зараз тиск на Україну один з найважчих.

Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, або складні 28 пунктів (мирного плану, який пропонують США та Росія – 24 Канал), або вкрай важка зима та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості,

– сказав президент.

Глава держави наголосив, що українська влада не робить гучних заяв, а буде спокійно працювати з Америкою та всіма партнерами.

"Буде конструктивний пошук рішень з нашим головним партнером (США – 24 Канал). Я буду наводити аргументи, я буду переконувати, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес і це Україна не готова до дипломатії. Такого не буде", – зауважив український лідер.

Він також підкреслив, що Україна працюватиме швидко в п'ятницю, суботу і неділю, весь наступний тиждень і стільки, скільки це буде потрібно.

В режимі 24/7 я буду боротися за те, аби серед усіх пунктів плану не було пропущено щонайменше двох – це гідність і свобода українців. Бо саме на цьому базується все інше – наш суверенітет, наша незалежність, наша земля, наші люди. І українське майбутнє,

– зауважив глава держави.

До речі, генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в етері 24 Каналу наголосив, що Росія тисне на Україну на кількох фронтах і співпрацює з адміністрацією Трампа, щоб представити Україну як винуватця у зриві мирних переговорів. У відповідь на це Києву треба залучити всі ресурси – контакти з Трампом, Венсом, Рубіо, Конгресом, Сенатом тощо – щоб продовжити далі процес підтримки України.

Яка позиція України та Європи стосовно "мирного плану" США?