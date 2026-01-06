Втім Кушнер наголосив, що остаточний мир потребує надійних механізмів стримування. Про це інформує 24 Канал із посиланням на Sky News.

Що може забезпечити тривалий мир в Україні?

Джаред Кушнер на пресконференції після завершення перемовин у Парижі зазначив, що зустріч Трампа та Зеленського минулого місяця в Мар-а-Лаго була досить продуктивною та стосувалась гарантій безпеки для України. Зять Трампа наголосив, що сторони вирішили чи не більшість спірних питань.

Також Кушнер прокоментував і перемовини в Парижі в межах "коаліції охочих".

Мушу сказати, що сьогоднішній день, на мою думку, був дуже-дуже важливою віхою,

– заявив він.

Водночас він наголосив, що ця зустріч не гарантує досягнення миру в Україні. За його словами, для остаточної угоди потрібні надійні механізми стримування та реальні гарантії безпеки, аби війна не повторилась знову.

Кушнер додав, що за оцінкою Трампа та його розмов із Путіним "правильна угода" передбачатиме деескалацію обома сторонами, створення механізму моніторингу та інструментів для реагування на порушення угоди.

У Парижі узгодили кроки припинення вогню: що відомо?

За інформацією кореспондента Financial Times Крістофера Міллера, під час засідання "коаліції охочих у Парижі, сторони погодили кроки припинення вогню в Україні.

Штати висловили готовність контролювати фактичну лінію зіткнення своєю новітньою технікою, а саме дронами, датчиками та супутниками. А також підтримали гарантії безпеки для України у вигляді аналога до статті 5 договору НАТО.