Впрочем Кушнер отметил, что окончательный мир требует надежных механизмов сдерживания. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Что может обеспечить длительный мир в Украине?

Джаред Кушнер на пресс-конференции после завершения переговоров в Париже отметил, что встреча Трампа и Зеленского в прошлом месяце в Мар-а-Лаго была достаточно продуктивной и касалась гарантий безопасности для Украины. Зять Трампа отметил, что стороны решили едва ли не большинство спорных вопросов.

Также Кушнер прокомментировал и переговоры в Париже в рамках "коалиции желающих".

Должен сказать, что сегодняшний день, по моему мнению, был очень, очень важной вехой,

– заявил он.

В то же время он отметил, что эта встреча не гарантирует достижения мира в Украине. По его словам, для окончательного соглашения нужны надежные механизмы сдерживания и реальные гарантии безопасности, чтобы война не повторилась снова.

Кушнер добавил, что по оценке Трампа и его разговоров с Путиным "правильное соглашение" будет предусматривать деэскалацию обеими сторонами, создание механизма мониторинга и инструментов для реагирования на нарушение соглашения.

В Париже согласовали шаги прекращения огня: что известно?

По информации корреспондента Financial Times Кристофера Миллера, во время заседания "коалиции желающих" в Париже, стороны согласовали шаги прекращения огня в Украине.

Штаты выразили готовность контролировать фактическую линию соприкосновения своей новейшей техникой, а именно дронами, датчиками и спутниками. А также поддержали гарантии безопасности для Украины в виде аналога к статье 5 договора НАТО.