Зокрема, мовиться про шантаж щодо військової підтримки та визнання окупованих територій російськими. Спеціально для 24 Каналу політологи та експерти розібрали ці вимоги та пояснили, чи справді США та Росія зможуть реалізувати їх, натиснувши на Київ.

Які наслідки матиме план Путіна-Трампа?

За словами Дональда Трампа, Україна має погодитись на "мирний план", в іншому випадку США перестануть продавати нам зброю та надавати розвідувальні дані.

Політолог Ігор Рейтерович пояснив, що від початку каденції Трампа і до сьогодні ми не отримали жодного долара на військову допомогу від Сполучених Штатів. Усе Україна або купувала самостійно, або їй допомагала купувати Європа. Водночас усе, що нам видавав Вашингтон безоплатно, стосувалось програм Джо Байдена.

Якщо Трамп відмовиться від цього, мені буде цікаво послухати, як він це аргументуватиме, і як це сприймуть самі ж американці. Це виглядає так, що Трамп звинувачує жертву, замість того, щоб вдарити по хижаку (Росії – 24 Канал). Тобто він може це зробити, але йому буде дуже складно пояснити. Поки що це є тиском, який нам треба витримати,

– наголосив він.

Політолог зазначив, що такі дії з боку Білого дому будуть мати негативні наслідки не лише для України. По-перше, може наростати обурення як американського, так і європейського суспільства. По-друге, це буде чітким сигналом та "зеленим світлом" для Росії, мовляв, агресор може робити що завгодно і його за це не покарають.

На тлі цього європейські лідери та партнери України повинні активізуватись у своїх зусиллях перейняти ініціативу на себе. Саме вони разом з Києвом зараз мають витиснути максимум із запропонованого Трампом плану. Адже залишатись без будь-якої підтримки з боку Сполучених Штатів буде поганим розвитком подій, Європа може різко опинитись у ситуації, коли постане перед загрозою російської агресії сама.

Що буде з окупованими територіями?

За словами журналіста Романа Цимбалюка, раніше під час переговорів США, Росії та України Вашингтон відкидав будь-які намагання російської сторони натиснути на темі знищення української державності. Мовилось про стратегію Росії щодо "демілітаризації та денацифікації" України. США ніколи сумнівались у питанні зміцнення української армії.

Водночас одним із найгучніших пунктів "мирного плану" є саме питання територій. У документі прописано, що Крим та Луганська й Донецька області де-факто мають визнаватися територією Росії. Водночас межі в Херсонській і Запорізькій областях будуть "заморожені" по лінії фронту.

Цимбалюк зауважив, що тут вже мовиться про кордон не між двома країнами, а між двома світами – прокитайською Росією та Україною як частиною Європи.

Ймовірно, в угоді пропишуть, що Україна не визнаватиме окупацію 4 областей, чого росіяни в принципі й не вимагають. Водночас можуть прописати, що ми зобов'язуємось не повертати їх військовим шляхом. Фраза "тимчасово окуповані території" ще довго звучатиме в Україні,

– підкреслив він.

На його думку, найбільше суперечностей виникає через відмову Володимира Зеленського виводити українське військо з Донбасу. Якщо цього справді хоче Трамп, така позиція американського президента ще більше зіпсує його репутацію.

Однак найголовніше, що у всіх 28 пунктах немає згадки про режим припинення вогню як такого. Документ з планом виступає у ролі "всеосяжної угоди", про що дуже любив раніше говорити російський диктатор.

Україна ще може повернути перевагу

На думку політтехнолога Тараса Загороднього, зараз нашу країну повинно турбувати виключно виробництво української зброї та удари по території країни-агресорки, щоб на початок наступного року "не довелось ні з ким розмовляти". Мета України зараз – вихід російських військ з української території.

Усе, що стосується "мирного плану", залежить виключно від Києва – від темпу виробництва зброї та ракет, а також від точності та інтенсивності ударів по газовій, нафтовій та енергетичній інфраструктурі Росії.

Щоб не говорили, треба затягнути час, тоді буде зовсім інша розмова з росіянами. Якщо ми не будемо ворушитись, нам почнуть "нарізати" завдання та говорити, як повинно бути,

– сказав він.

Загородній підсумував, що Європа усвідомлює короткострокову російську загрозу. Тому партнери України не визнаватимуть неприйнятні умови. Зі свого боку, Росія не буде нічого змінювати, якщо ми не погодимось хоча б з одним пунктом. Тому зараз варто зберігати холодний розум.

Зауважте! На тлі інформації про "мирний план" Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 21 листопада закликав українців та українських політиків зібратись та прийти в себе. Він пригадав, що ще з перших днів повномасштабного вторгнення його намагалися погрозами, вмовляннями, пропозиціями змусити здати країну російській стороні.

