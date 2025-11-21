Таку інформацію повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в етері "Суспільне.Студія" у п'ятницю, 21 листопада, повідомляє 24 Канал.

Що відбувається на окупованих територіях?

За його словами, загалом на окупованих територіях такого поняття як мирний план Дональда Трампа не існує, оскільки це не висвітлюють у російському інфопросторі, і обізнаності та обговорення цього питання немає.

Насправді з точки зору точкового спілкування з нашими джерелами тут позиція абсолютно проукраїнська і тут абсолютно відчуття зради, яке є, бо люди там знаходяться, там продовжують боротися, сподіваючись на те, що деокупація наступить, бо план Трампа він не просто не передбачає часу, коли вона наступить. Він фактично заперечує, що колись ці території знову повернеться в склад України,

– сказав він.

Петро Андрющенко із посиланням на російські дані розповів, що станом на сьогодні лише на територіях, які окуповані з 2022 року, перебуває близько 5 мільйонів людей. Згідно з українськими даними – 3,5-4 мільйони.

"Це мільйони людей, яких просто отак відрізають і кажуть, тепер ви будете належати Україні. Це таке кріпацтво і рабство 21-го сторіччя... Саме цього наративу не вистачає на публічній і в міжнародній дискусії", – додав він.

Що передбачає план Трампа?