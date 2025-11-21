Такую информацию сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире "Суспільне.Студія" в пятницу, 21 ноября, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Мирный план США: есть ли 28 пунктов планом капитуляции Украины и стоит ли на это соглашаться

Что происходит на оккупированных территориях?

По его словам, целом на оккупированных территориях такого понятия как мирный план Дональда Трампа не существует, поскольку это не освещают в российском инфопространстве, и осведомленности и обсуждения этого вопроса нет.

На самом деле с точки зрения точечного общения с нашими источниками здесь позиция абсолютно проукраинская и здесь абсолютно ощущение измены, которое есть, потому что люди там находятся, там продолжают бороться, надеясь на то, что деоккупация наступит, потому что план Трампа он не просто не предусматривает времени, когда она наступит. Он фактически отрицает, что когда-то эти территории снова вернется в состав Украины,

– сказал он.

Петр Андрющенко со ссылкой на российские данные рассказал, что на сегодня только на территориях, которые оккупированы с 2022 года, находится около 5 миллионов человек. Согласно украинским данным – 3,5-4 миллиона.

"Это миллионы людей, которых просто так отрезают и говорят, теперь вы будете принадлежать Украине. Это такое крепостничество и рабство 21-го века... Именно этого нарратива не хватает на публичной и в международной дискуссии", – добавил он.

Что предусматривает план Трампа?