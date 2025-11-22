Про це пише 24 Канал з посиланням на публікацію Венса на особистій сторінці в Х.

Дивіться також Окуповані території й не лише: який вигляд для України може мати зупинка війни

Що каже Венс про мирний план?

Венс назвав ключові умови, які має передбачати будь-який мирний план для завершення війни в Україні.

За його словами, будь-який мирний план між Україною та Росією має:

зупинити вбивства, зберігаючи суверенітет України;

бути прийнятним як для Росії, так і для України;

максимально збільшити шанси на те, що війна не почнеться знову.

"Кожна критика мирної рамки, над якою працює адміністрація, або є результатом неправильного розуміння рамки, або неправильного трактування деяких критичних реалій на місці", – додав віцепрезидент Штатів.

Венс додав, що "існує ілюзія, що якщо ми просто надамо більше грошей, більше зброї або більше санкцій, перемога буде близько". Натомість, за його словами, мир врешті-решт буде досягнутий "розумними людьми, які живуть у реальному світі".

Дивіться також Мирний план Трампа: Politico опублікувало повний текст документа

"Мирний план": останні новини