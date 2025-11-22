Про це пише 24 Канал з посиланням на публікацію Венса на особистій сторінці в Х.
Що каже Венс про мирний план?
Венс назвав ключові умови, які має передбачати будь-який мирний план для завершення війни в Україні.
За його словами, будь-який мирний план між Україною та Росією має:
- зупинити вбивства, зберігаючи суверенітет України;
- бути прийнятним як для Росії, так і для України;
- максимально збільшити шанси на те, що війна не почнеться знову.
"Кожна критика мирної рамки, над якою працює адміністрація, або є результатом неправильного розуміння рамки, або неправильного трактування деяких критичних реалій на місці", – додав віцепрезидент Штатів.
Венс додав, що "існує ілюзія, що якщо ми просто надамо більше грошей, більше зброї або більше санкцій, перемога буде близько". Натомість, за його словами, мир врешті-решт буде досягнутий "розумними людьми, які живуть у реальному світі".
"Мирний план": останні новини
Дональд Трамп заявив, що встановив термін, до якого Україна має погодитися з "мирним планом" Білого дому щодо припинення війни – 27 листопада. Цього дня в Штатах відзначатимуть День подяки.
Президент Зеленський зазначав, що зараз тиск на Україну – один із найважчих. "Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима та подальші ризики", – зазначав він.
Так, цей план містить 28 пунктів і вимагає значних поступок від Києва. У Європі тим часом підтримали президента Зеленського й не погодилися з основними положеннями плану США щодо завершення війни в Україні.
Нагадаємо, що європейські країни не підтримали так званий "мирний план", який пропонували США. Посадовці вважають, що ті пункти, які там зазначені, не сприятимуть миру в Україні, а будуть лише вигідні Росії, про що пише Reuters.
Згідно з умовами угоди, яку публікують ЗМІ, Україна буде змушена відмовитися від окупованих територій на сході країни, скоротити свою армію вдвічі та відмовитись від НАТО. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що тиск має бути спрямований на агресора, а не на жертву.