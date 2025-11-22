Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на публикацию Вэнса на личной странице в Х.
Смотрите также Оккупированные территории и не только: как для Украины может выглядеть остановка войны
Что говорит Вэнс о мирном плане?
Вэнс назвал ключевые условия, которые должен предусматривать любой мирный план для завершения войны в Украине.
По его словам, любой мирный план между Украиной и Россией должен:
- остановить убийства, сохраняя суверенитет Украины;
- быть приемлемым как для России, так и для Украины;
- максимально увеличить шансы на то, что война не начнется снова.
"Каждая критика мирной рамки, над которой работает администрация, или является результатом неправильного понимания рамки, или неправильной трактовки некоторых критических реалий на месте", – добавил вице-президент Штатов.
Вэнс добавил, что "существует иллюзия, что если мы просто предоставим больше денег, больше оружия или больше санкций, победа будет близко". Зато, по его словам, мир в конце концов будет достигнут "умными людьми, которые живут в реальном мире".
Смотрите также Мирный план Трампа: Politico опубликовало полный текст документа
"Мирный план": последние новости
Дональд Трамп заявил, что установил срок, до которого Украина должна согласиться с "мирным планом" Белого дома по прекращению войны – 27 ноября. В этот день в Штатах будут отмечать День благодарения.
Президент Зеленский отмечал, что сейчас давление на Украину – одно из самых тяжелых. "Украина может оказаться перед очень сложным выбором. Или потеря достоинства, или риск потери ключевого партнера. Или сложные 28 пунктов, или крайне тяжелая зима и дальнейшие риски", – отмечал он.
Так, этот план содержит 28 пунктов и требует значительных уступок от Киева. В Европе тем временем поддержали президента Зеленского и не согласились с основными положениями плана США по завершению войны в Украине.
Напомним, что европейские страны не поддержали так называемый "мирный план", который предлагали США. Чиновники считают, что те пункты, которые там указаны, не будут способствовать миру в Украине, а будут только выгодны России, о чем пишет Reuters.
Согласно условиям соглашения, которое публикуют СМИ, Украина будет вынуждена отказаться от оккупированных территорий на востоке страны, сократить свою армию вдвое и отказаться от НАТО. Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что давление должно быть направлено на агрессора, а не на жертву.