Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на публикацию Вэнса на личной странице в Х.

Что говорит Вэнс о мирном плане?

Вэнс назвал ключевые условия, которые должен предусматривать любой мирный план для завершения войны в Украине.

По его словам, любой мирный план между Украиной и Россией должен:

остановить убийства, сохраняя суверенитет Украины;

быть приемлемым как для России, так и для Украины;

максимально увеличить шансы на то, что война не начнется снова.

"Каждая критика мирной рамки, над которой работает администрация, или является результатом неправильного понимания рамки, или неправильной трактовки некоторых критических реалий на месте", – добавил вице-президент Штатов.

Вэнс добавил, что "существует иллюзия, что если мы просто предоставим больше денег, больше оружия или больше санкций, победа будет близко". Зато, по его словам, мир в конце концов будет достигнут "умными людьми, которые живут в реальном мире".

