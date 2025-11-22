В частности, болезненным и крайне дискуссионным остается вопрос территорий. Как его могут решить, и как в целом для Украины может выглядеть так называемое "перемирие" в разговоре с 24 Каналом рассказал Роман Цимбалюк.
На что может согласиться Украина в рамках переговоров?
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что "демилитаризация и денацификация" Украины являются обязательными условиями для завершения войны. Уничтожение украинской государственности для россиян до сих пор является ключевой задачей, однако вряд ли такие условия поддержат даже в США, не говоря уже об Украине.
В предыдущих переговорных раундах США такие российские требования отвергали.
Спор сейчас идет о территории – где будет проходить линия фронта и де-факто линия между двумя мирами. Это один из главных вопросов. Вероятно, в соглашении пропишут, что Украина не будет признавать оккупацию 4 областей, но и обещать не возвращать их военным путем. Фраза "временно оккупированные территории" еще долго будет звучать в Украине,
– констатировал Роман Цимбалюк.
По мнению журналиста, не будет возникать особых препятствий в вопросе вступления Украины в НАТО, имея в виду, что от этого Киев относительно легко сможет отказаться. Перспектива вступления Украины в Альянс в ближайшее время довольно маловероятна. А с изменением политической конъюнктуры НАТО как силовой блок может в конце концов оказаться ненужным для Украины.
То есть Украина может стать частью военного блока Европы, но без распространения на нее действия 5 статьи НАТО.
"В целом 28 пунктов (мирного плана Трампа – 24 Канал) объединены в 4 блока: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Украиной и Россией. Фактически речь идет не о режиме прекращения огня, а о всеобъемлющем соглашении", – объяснил журналист.
Интересно! Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске Владимир Путин не поддержал идею прекращения огня. Вместо этого он требовал всеобъемлющего соглашения о завершении войны. Украина не спешила на такой шаг, ведь он, скорее всего, был бы невыгодным. Это и, конце концов, подтвердилось в плане Трампа.
Что предлагают Украине в "мирном плане"?
План завершения российско-украинской войны опубликовало издание Politico. Согласно ему, США признают весь Донбасс российским, в частности с той территорией, которую России так и не удалось оккупировать. Регионы Херсонской и Запорожской областей будут оставаться замороженными вдоль линии фронта.
В обмен на это США организуют систему гарантий безопасности, призванную сдерживать дальнейшую российскую агрессию - но со строгими условиями.
План также обязывает Украину ограничить численность своей армии до 600 тысяч военных, закрепить постоянный нейтралитет, пообещав никогда не вступать в НАТО.
Более того, план предусматривает полную амнистию для всех сторон, причастных к действиям во время войны. То есть это аннулирует будущие юридические претензии относительно поведения на поле боя.
Заметим, Владимир Зеленский заявил, что от Украины ожидают немедленного ответа на "мирное" предложение США. Он заверил, что хоть Киев оказался перед непростым выбором, он будет работать, чтобы среди всех пунктов плана не было пропущено как минимум двух: это достоинство и свобода украинцев.