Насамперед таке прохання стосувалося українських політиків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву у п'ятницю, 21 листопада.

Про що заявив Зеленський?

Президент України наголосив, що зараз один із найважчих моментів в історії держави через сильний тиск. За його словами, зараз як ніколи потрібна єдність, щоб досягнути справедливого миру та захистити власний дім.

Я звертаюся зараз до всіх українців. Наші люди, громадяни, політики – всі. Треба зібратись. Прийти в себе. Припинити срач. Припинити політичні ігрища. Держава має працювати. Парламент воюючої країни має працювати об’єднано. Уряд воюючої країни має працювати ефективно,

– сказав він.

На його думку, зараз не варто забувати та плутати, хто саме є ворогом України та нагадав, як з перших днів війни його намагалися погрозами, вмовляннями, пропозиціями змусити здати країну російській стороні.

"Чим це закінчилося – відомо. Чимало із цих ходаків стали частиною обмінного фонду й відправилися разом зі своїми пропозиціями та пунктами "дамой, в радную гавань", – наголосив Володимир Зеленський.

