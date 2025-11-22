Насамперед таке прохання стосувалося українських політиків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву у п'ятницю, 21 листопада.
Про що заявив Зеленський?
Президент України наголосив, що зараз один із найважчих моментів в історії держави через сильний тиск. За його словами, зараз як ніколи потрібна єдність, щоб досягнути справедливого миру та захистити власний дім.
Я звертаюся зараз до всіх українців. Наші люди, громадяни, політики – всі. Треба зібратись. Прийти в себе. Припинити срач. Припинити політичні ігрища. Держава має працювати. Парламент воюючої країни має працювати об’єднано. Уряд воюючої країни має працювати ефективно,
– сказав він.
На його думку, зараз не варто забувати та плутати, хто саме є ворогом України та нагадав, як з перших днів війни його намагалися погрозами, вмовляннями, пропозиціями змусити здати країну російській стороні.
"Чим це закінчилося – відомо. Чимало із цих ходаків стали частиною обмінного фонду й відправилися разом зі своїми пропозиціями та пунктами "дамой, в радную гавань", – наголосив Володимир Зеленський.
Як відреагував Трамп на звернення Зеленського?
У зверненні Володимир Зеленський також сказав, що Україна ризикує або втратити партнера або свою гідність, але додав, що Київ продовжуватиме працювати з Америкою та іншими партнерами нашої держави.
Незадовго після цього на пресконференції американського президента попросили прокоментувати вищезгадані слова Володимира Зеленського. Дональд Трамп повторив свою тезу про те, що Україна не має "карт".
Він також додав, що Володимиру Зеленському "доведеться" підтримати його пропозицію щодо закінчення війни. Водночас він додав, що український лідер може і не приймати цей план, якщо він йому не подобається.