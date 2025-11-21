Про таке інформує 24 Канал із посиланням на слова Володимира Зеленського.

Що сказав Зеленський у відповідь на пропозиції Трампа?

У своєму відеозверненні глава держави розповів, що на тлі актуалізації процесу мирних перемовин й пропозицій адміністрації Дональда Трампа про ухвалення договору, від України очікуватимуть відповіді.

Володимир Зеленський сказав, що таку відповідь він уже висловив 20 травня 2019 року – у день, коли складав присягу президента України.

Присягаючи на вірність Україні, зокрема сказав я, Володимир Зеленський, волею народу обраний президентом України, зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися конституції й законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі,

– сказав президент.

Він підкреслив, що для нього присяга не є формальністю "для галочки", це справжня клятва, якій він щодня зберігає вірність і ніколи не зрадить. Президент також наголосив, що національний інтерес України завжди буде врахований.

Окрім того, президент зазначив, що Україна продовжуватиме працювати з Америкою та іншими партнерами, ведучи конструктивний пошук рішень із головним союзником.

Він додав, що буде наводити аргументи, переконувати та пропонувати альтернативи, але при цьому Україна не дасть ворогу жодного приводу заявляти, що саме вона перешкоджає мирному процесу чи не готова до дипломатії.