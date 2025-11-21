Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского.

Что сказал Зеленский в ответ на предложения Трампа?

В своем видеообращении глава государства рассказал, что на фоне актуализации процесса мирных переговоров и предложений администрации Дональда Трампа о принятии договора, от Украины будут ожидать ответа.

Владимир Зеленский сказал, что такой ответ он уже выразил 20 мая 2019 года – в день, когда принимал присягу президента Украины.

Присягая на верность Украине, в частности сказал я, Владимир Зеленский, волей народа избран президентом Украины, обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать конституцию и законы Украины, выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, поднимать авторитет Украины в мире,

– сказал президент.

Он подчеркнул, что для него присяга не является формальностью "для галочки", это настоящая клятва, которой он ежедневно сохраняет верность и никогда не предаст. Президент также подчеркнул, что национальный интерес Украины всегда будет учтен.

Кроме того, президент отметил, что Украина будет продолжать работать с Америкой и другими партнерами, ведя конструктивный поиск решений с главным союзником.

Он добавил, что будет приводить аргументы, убеждать и предлагать альтернативы, но при этом Украина не даст врагу ни одного повода заявлять, что именно она препятствует мирному процессу или не готова к дипломатии.