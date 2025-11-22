Прежде всего такая просьба касалась украинских политиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление в пятницу, 21 ноября.
О чем заявил Зеленский?
Президент Украины отметил, что сейчас один из самых тяжелых моментов в истории государства из-за сильного давления. По его словам, сейчас как никогда нужно единство, чтобы достичь справедливого мира и защитить собственный дом.
Я обращаюсь сейчас ко всем украинцам. Наши люди, граждане, политики – все. Надо собраться. Прийти в себя. Прекратить срач. Прекратить политические игрища. Государство должно работать. Парламент воюющей страны должен работать объединенно. Правительство воюющей страны должно работать эффективно,
– сказал он.
По его мнению, сейчас не стоит забывать и путать, кто именно является врагом Украины и напомнил, как с первых дней войны его пытались угрозами, уговорами, предложениями заставить сдать страну российской стороне.
"Чем это закончилось – известно. Многие из этих ходоков стали частью обменного фонда и отправились вместе со своими предложениями и пунктами "дамой, в радостную гавань", – подчеркнул Владимир Зеленский.
Как отреагировал Трамп на обращение Зеленского?
В обращении Владимир Зеленский также сказал, что Украина рискует или потерять партнера или свое достоинство, но добавил, что Киев будет продолжать работать с Америкой и другими партнерами нашего государства.
Незадолго после этого на пресс-конференции американского президента попросили прокомментировать вышеупомянутые слова Владимира Зеленского. Дональд Трамп повторил свой тезис о том, что Украина не имеет "карт".
Он также добавил, что Владимиру Зеленскому "придется" поддержать его предложение об окончании войны. В то же время он добавил, что украинский лидер может и не принимать этот план, если он ему не нравится.