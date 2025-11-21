21 ноября Владимир Зеленский обратился к украинцам. Президент честно объяснил, что страна находится перед сложным выбором: или потерять достоинство, согласившись на мирный план Трампа, или потерять ключевого союзника, передает 24 Канал.
Как Трамп отреагировал на обращение Зеленского к украинцам?
На пресс-конференции Трампа попросили прокомментировать слова президента Зеленского о том, что Украина рискует или потерять партнера или свое достоинство.
Президент США повторил свой традиционный тезис о том, что у Украины нет "карт". Он также заявил, что Владимир Зеленский должен был пойти на мирное соглашение с Россией гораздо раньше.
Не так давно, я говорил ему в Овальном кабинете: у тебя нет карт. Не забывайте, я унаследовал эту войну. И я думаю, что он должен был заключить соглашение год назад, два года назад,
– ответил президент США.
Фактически Дональд Трамп выдвинул Владимиру Зеленскому ультиматум. Он требует, чтобы украинский лидер поддержал мирный план до 27 ноября, когда в США будут праздновать День благодарения.
Также американец цинично уточнил, что у Украины осталось немного времени на размышления, ведь впереди холодная зима, а энергетическая система страны находится в тяжелом положении.
Что известно о мирном плане США по отношению к Украине?
- Мирное предложение, разработанное администрацией Трампа, предусматривает отказ Украины от Донбасса и вступление в НАТО. Также наша страна должна снизить численность своих вооруженных сил. Россия получает Донецкую, Луганскую области и часть Запорожья и Херсонщины. Также Крым признается российским. Агрессор избегает наказания за совершенные преступления и возвращается в группу "Большой восьмерки".
- Владимир Путин 21 ноября на заседании Совбеза впервые прокомментировал план Трампа. Диктатор заявил, что текст из 28 пунктов у него есть. Сам план был разработан еще до встречи с Трампом на Аляске. Затем его модернизировали. По словам главы Кремля, США не обсуждали с Россией новую версию плана, поскольку Украина на него еще не согласилась.
- Военный преступник цинично заметил, что Россия готова к мирным переговорам, хотя может добиться своих целей военным путем.
- По данным СМИ, США угрожают остановить поставки оружия в Украину и обмен разведданными, если Киев откажется от мирного плана. Дональд Трамп решительно настроен закончить войну в Украине до конца 2025 года.