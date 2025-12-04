Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що зараз знову активізувалися мирні переговори. Але є багато питань, якого результату вдасться досягти.

До теми Переговори в Москві: Кушнер і Віткофф вступають у "воєнну гру" Путіна, – Politico

Чого очікувати від переговорів?

Як наголосив Андрющенко, навряд чи на цих переговорах вдасться досягнути якогось результату. Поки що, зважаючи на заяви офіційних осіб, можна констатувати, що вони "домовилися далі домовлятися".

Російський диктатор Путін не зацікавлений йти на компроміси для завершення війни. Україні важливо, аби Трамп знову це побачив та почав розповідати, який "Владімір поганий".

Нещодавно Путін навіть розповідав, що в принципі згоден з планом на 28 пунктів, який він сам і вигадав. Це буде перша підстава для відмови від підписання теперішнього мирного плану. Далі все піде по колу, по якому ми бігаємо з лютого 2025 року,

– сказав Андрющенко.

Що відомо про теперішній переговорний процес?