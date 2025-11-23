Відомий болгарський журналіст і розслідувач Христо Грозєв впевнений, що так званий "мирний план Трампа" насправді розробляли росіяни, передає 24 Канал.

Дивіться також Путін про це не згадав: військовий оглядач вказав на приховану загрозу щодо "мирного плану" США

Якою була початкова версія "мирного плану"?

Журналіст розповів, що приблизно шість місяців тому йому на очі потрапила рання версія так званого "мирного плану" Трампа. Він каже, що це була чисто російська концепція, майже схожа на опубліковану у ЗМІ 28-пунктову пропозицію. Зокрема, в ній вже був пункт, який передбачав, що на відбудову України мають піти 100 мільярдів заморожених російських активів і ще 100 мільярдів інвестицій Європи.

Журналіст зауважив, що початкова версія плану містила 30 пунктів, а нинішня охоплює 28.

За його словами, з документа зникли два пункти:

Це пропозиція, щоб американські інвестори підтримали поствоєнну Росію, яка перебуває на межі фінансової та інвестиційної кризи, "як у 90-х". Це мало слугувати стимулом для Трампа.

Ще один пункт передбачав новий союз Росії та США проти Китаю. Під цим пунктом містилося багато демагогії на тему "християнського альянсу".

Грозєв абсолютно переконаний, що так звана мирна пропозиція розроблена самими росіянами. Опублікований "план миру" – лише частина справжнього російського плану. Деякі пункти були "приховані", бо їх важко або небезпечно було робити публічними, але вони важливі для розуміння задуму Росії.