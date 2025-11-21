Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також Мирний план США: чи є 28 пунктів планом капітуляції України та чи варто на це погоджуватися

Що сказав Трамп про санкції проти Росії 21 листопада?

За словами американського президента, він запровадить "дуже потужні санкції проти Росії". Точних термінів він не назвав, але сказав, що це буде "незабаром".

Чи будуть якісь умови для цього, чи це будуть санкції конкретно проти Росії або проти країн, які купують російську нафту абощо, – невідомо. Так само не ясно, як ці санкції посилять ті, які вже було накладено на агресорку.

Також з його слів можна зрозуміти, що чинні санкції США не будуть скасовувати.

"Я не роблю нічого спільного зі скасуванням санкцій", – сказав президент США.

Утім, серед цих позитивних заяв були й інші. Наприклад, "Україна втрачає землі, і Путін не прагне подальшої війни і приймає покарання". Яке покарання – незрозуміло.

Окрім цього, Трамп заявив:

Наступний четвер підходить для встановлення терміну виконання плану для України.

Тобто йдеться про те, що Київ має погодитися на мирний план Америки з 28 пунктів до 27 листопада.

Довідка. 27 листопада в США святкують День подяки. Імовірно, Трамп хоче надати цьому певного символізму.

Раніше ЗМІ писали, що Трамп хоче підписання Києвом мирної угоди саме до Дня подяки.

У мене було багато термінів, але якщо все йде добре, то терміни, як правило, продовжують. Але четвер – це останній термін,

– сказав він в радіоінтерв'ю Fox News.

Про що мирний план на 28 пунктів і чи підпише його Україна?