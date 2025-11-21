Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Мирный план США: являются ли 28 пунктов планом капитуляции Украины и стоит ли на это соглашаться

Что сказал Трамп о санкциях против России 21 ноября?

По словам американского президента, он введет "очень мощные санкции против России". Точных сроков он не назвал, но сказал, что это будет "вскоре".

Будут ли какие-то условия для этого, или это будут санкции конкретно против России или против стран, которые покупают российскую нефть или что, – неизвестно. Так же не ясно, как эти санкции усилят те, которые уже были наложены на агрессора.

Также из его слов можно понять, что действующие санкции США не будут отменять.

"Я не делаю ничего общего с отменой санкций", – сказал президент США.

Впрочем, среди этих положительных заявлений были и другие. Например, "Украина теряет земли, и Путин не стремится к дальнейшей войне и принимает наказание". Какое наказание – непонятно.

Кроме этого, Трамп заявил:

Следующий четверг подходит для установления срока выполнения плана для Украины.

То есть речь идет о том, что Киев должен согласиться на мирный план Америки из 28 пунктов до 27 ноября.

Справка. 27 ноября в США празднуют День благодарения. Вероятно, Трамп хочет придать этому определенного символизма.

Ранее СМИ писали, что Трамп хочет подписания Киевом мирного соглашения именно ко Дню благодарения.

У меня было много сроков, но если все идет хорошо, то сроки, как правило, продлевают. Но четверг – это последний срок,

– сказал он в радиоинтервью Fox News.

О чем мирный план на 28 пунктов и подпишет ли его Украина?