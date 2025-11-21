Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Читайте также Один пункт в мирном плане Трампа изменили на "амнистию для всех сторон": правда ли это

Кто участвует в обсуждении мирного плана?

По данным источников издания, секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов и глава СВРУ Олег Иващенко с утра вели переговоры с американской делегацией.

Сейчас встреча чиновников уже закончена.

Сам Рустем Умеров также подтвердил, что он провел встречу с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.

По его словам, в переговорах приняли участие:

первый заместитель Секретаря СНБО Евгений Острянский,

начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов,

глава ГУР МОУ Кирилл Буданов,

глава Службы внешней разведки Олег Иващенко,

руководитель Аппарата СНБО Анатолий Баргилевич,

заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий.

Рустем Умеров подчеркнул, что во время встречи чиновники продолжили консультации, которые начались 20 ноября на уровне президента Украины.

Говорили о подходах к восстановлению справедливого мира, порядок следующих шагов и реалистичные форматы дальнейшего диалога,

– говорится в сообщении.

По словам секретаря СНБО, Украина внимательно изучает каждое предложение партнеров и четко артикулирует собственную позицию.

О каком мирном плане идет речь?