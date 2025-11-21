Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Что известно о разговоре Трампа и Зеленского?

В своем вечернем обращении в четверг, 20 ноября, Зеленский сообщил, что планирует провести разговор с главой Белого дома в ближайшие дни, чтобы обсудить мирный план.

Sky News узнал у источников в ЕС, что лидеры Украины и США проведут телефонный разговор на следующей неделе после того, как украинский лидер заявил, что хочет обсудить мирный план со своим американским коллегой.

Перед этим президент Украины проведет консультации по этому вопросу с лидерами Британии, Франции, Италии и Германии.

Как в Европе реагируют на мирный план?