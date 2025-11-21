Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Что известно о разговоре Трампа и Зеленского?
В своем вечернем обращении в четверг, 20 ноября, Зеленский сообщил, что планирует провести разговор с главой Белого дома в ближайшие дни, чтобы обсудить мирный план.
Sky News узнал у источников в ЕС, что лидеры Украины и США проведут телефонный разговор на следующей неделе после того, как украинский лидер заявил, что хочет обсудить мирный план со своим американским коллегой.
Перед этим президент Украины проведет консультации по этому вопросу с лидерами Британии, Франции, Италии и Германии.
Как в Европе реагируют на мирный план?
Европейские страны не поддержали так называемый "мирный план" для Украины, который предлагали США. Чиновники считают, что те идеи, которые там описаны, не будут способствовать миру в Украине, а будут только "победными" для России, о чем пишет Reuters.
В Politico также указывают, что европейские и украинские чиновники отвергли новое предложение по "мирному соглашению", которое играет в пользу Москвы. Они предупреждают, что уступки в пользу России только поощрят Путина атаковать НАТО.
Согласно условиям соглашения, которую публикуют СМИ, Украина будет вынуждена отказаться от оккупированных территорий на востоке страны, сократить свою армию вдвое и отказаться от НАТО. Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что давление должно быть направлено на агрессора, а не на жертву.