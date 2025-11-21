Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News.
Що відомо про розмову Трампа та Зеленського?
У своєму вечірньому зверненні у четвер, 20 листопада, Зеленський повідомив, що планує провести розмову з главою Білого дому найближчими днями, щоб обговорити мирний план.
Sky News дізнався в джерел у ЄС, що лідери України і США проведуть телефонну розмову наступного тижня після того, як український лідер заявив, що хоче обговорити мирний план зі своїм американським колегою.
Перед цим президент України проведе консультації з цього питання з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.
Як в Європі реагують на мирний план?
Європейські країни не підтримали так званий "мирний план" для України, який пропонували США. Посадовці вважають, що ті ідеї, які там описані, не сприятимуть миру в Україні, а будуть лише "переможними" для Росії, про що пише Reuters.
У Politico також вказують, що європейські та українські посадовці відкинули нову пропозицію щодо "мирної угоди", яка грає на користь Москви. Вони попереджають, що поступки на користь Росії лише заохотять Путіна атакувати НАТО.
Згідно з умовами угоди, яку публікують ЗМІ, Україна буде змушена відмовитися від окупованих територій на сході країни, скоротити свою армію вдвічі та відмовитись від НАТО. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що тиск має бути спрямований на агресора, а не на жертву.