Хто бере участь в обговоренні мирного плану?

За даними джерел видання, секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ГУР МО Кирило Буданов та голова СЗРУ Олег Іващенко від ранку вели переговори з американською делегацією.

Наразі зустріч посадовців вже закінчена.

Сам Рустем Умєров також підтвердив, що він провів зустріч з американською делегацією на чолі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом.

За його словами, в переговорах взяли участь:

перший заступник Секретаря РНБО Євгеній Острянський,

начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов,

очільник ГУР МОУ Кирило Буданов,

голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко,

керівник Апарату РНБО Анатолій Баргилевич,

заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький.

Рустем Умєров підкреслив, що під час зустрічі посадовці продовжили консультації, які розпочалися 20 листопада на рівні президента України.

Говорили про підходи до відновлення справедливого миру, порядок наступних кроків та реалістичні формати подальшого діалогу,

– йдеться в повідомленні.

За словами секретаря РНБО, Україна уважно вивчає кожну пропозицію партнерів і чітко артикулює власну позицію.

Про який мирний план йдеться?