Какой пункт в мирном плане решили изменить?

Существенное изменение внесли в пункт плана Дональда Трампа, предусматривающий проверку международной помощи. Американская сторона предлагала сделать аудит полученного от партнеров. Это, вероятно, было нужно, чтобы выявить потенциальную коррупцию.

Однако после переговоров этот пункт из плана исчез, вместо этого появилась часть о "полной амнистии для всех сторон за свои действия во время войны". Об этом изданию сообщили высокопоставленные американские чиновники.

Другие разделы плана еще будут обсуждаться. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее говорила, что в Украине некоторые из чиновников уже поддержали предложенный мирный план. Например, секретарь СНБО Рустем Умеров одобрил "большую часть плана" еще во время переговоров.

