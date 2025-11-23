Таку думку 24 Каналу висловив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України", експерт зі Східної та Південно-Східної Азії Артур Харитонов, зазначивши, що хоч і непрямий. Однак такі питання США точно мали узгоджувати спершу з Китаєм.

Чи причетний Китай до "мирного плану" США та Росії?

За словами президента громадської організації, Китай справді залучений до переговорів щодо російсько-української війни. Без цієї країни не обходиться жодний глобально політичний процес. Тому не варто довіряти прогнозам, які не враховують китайський елемент і подають все в трикутнику США – Україна – Росія.

"Ключовий момент – Росія має існувати, щоб вести війни. Але вона не здатна це робити без китайського постачання та згоди. Росія може піти ще глибше в китайську систему і бути ще залежнішою, ніж зараз. Китайці стають головними інвесторами фактично у всій російській інфраструктурі", – зауважив він.

Харитонов припустив, що навряд чи китайці писали пункти "мирного плану", але могло відбутись дещо інше.

Після розмови Трампа та Сі ми побачили зниження тарифної планки на рік, тобто Сі надав гарантії. Тут виникає питання, чи Сі дав згоду щодо того, щоб війні завершувалась. Якщо так, то він міг сказати американцям, щоб далі вони вже говорили з росіянами,

– пояснив президент громадської організації.

Тобто будь-що, що американці можуть пропонувати росіянам, фільтрує Китай. Тому фактично російський план варто називати російсько-китайським.

Що відомо про "мирний план" Трампа?