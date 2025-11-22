Про це в етері 24 Каналу зазначив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, пояснивши, що Росія проводить ІПСО. Насправді ж зараз тривають перемовини щодо узгодження позицій цього плану, які є непублічними.

Пункти мирного плану можуть змінитися

Як зауважив голова Українського центру безпеки й співпраці, американці зараз вивчають все, чого забажав Кремль, шукають де можуть бути точки дотику і зміна позицій. Це тривалий процес.

Всі ці пункти, які зараз зливаються в західні медіа – це безперечно, як наголосив Кузан, виглядає як план капітуляції України. Росіяни виставили свої максимальні вимоги. Україна виставила свої (про те, що не буде відходити з Донецької області). Коли почнуться переговори з обома сторонами за посередництва США чи Туреччини, тоді можна буде поступатися певними пунктами.

"Але наразі спостерігаються лише інформаційні вкиди для створення громадської думки. Це тактика Кремля, яку росіяни застосовували неодноразово. Росія веде ІПСО, мовляв, Україну американці здали, а Європа давати гроші вже не буде. Я б зараз не звертав уваги на цей інформаційний шум, треба слухати позицію України й зрозуміти логіку її подальших дій", – підкреслив Кузан.

До відома! В одному з 28 пунктів "мирного плану" США є такий, де вказується, що Крим, Луганська і Донецька області визнаватимуться де-факто територією Росії, а Україна має вивести звідти свої війська. Щодо Херсонської і Запорізької областей, межі будуть "заморожені" по лінії боєзіткнення.

Кожен нині підсилює свою позицію. Україна заручається підтримкою європейських партнерів, росіяни – підтримкою медіа. Однак не лише Україна та Росія за посередництва Вашингтона з'ясовують, як будуть закінчувати війну. Це, на погляд Кузана, неможливо буде зробити без урахування думки європейських партнерів.

Європа сьогодні є нашим військовим тилом, тому Україна буде узгоджувати з нею свою позицію. Наша держава сама не може в цьому питанні ухвалювати рішення, тому президент Зеленський проводить консультації,

– підсумував Кузан.

Мирний план: як його коментують сторони?