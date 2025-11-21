Речник Українського конгресу Америки Андрій Добрянський в ефірі 24 Каналу розповів, чому такий документ не можна вважати справжнім мирним планом. Він застеріг, що подібний підхід створює небезпечний прецедент для України та всієї системи міжнародної безпеки.

Чому план Трампа суперечить Конституції України?

Один із ключових пунктів обговорюваного мирного плану для України стосується того, що частина української території мала б залишатися під контролем іноземних військ. Для глави нашої держави це не просто політичне питання, а межа, яку визначає Конституція. Президент, який присягнув її захищати, не може узгодитися на умови, що ставлять під сумнів цілісність країни.

Тут ми бачимо ініціативу двох бізнесменів, не дипломатів. Трамп включається у цю справу, не розуміючи, що президент присягає на конституції, а Зеленський обіцяв захищати конституцію, яка підтверджує, що це українська територія і що іноземні війська не мають права тут залишатися. Тут для президента немає виходу, він мав би піти у відставку, якби підписав таку угоду,

– наголосив Андрій Добрянський.

У такій ситуації йдеться не про пошук компромісу, а про вимогу фактично зректися власної присяги. Підписання подібного документа означало б глибоку політичну та правову кризу всередині України. Саме тому ця ініціатива виглядає відірваною від українських реалій і не може стати основою для серйозних переговорів.

Міжнародні наслідки та загрози від такого "мирного плану"

Запропонована схема суперечить не лише українським законам, а й базовим принципам, на яких стоїть міжнародна система безпеки. Добрянський наголошує, що погодження на подібні умови означало б фактичне схвалення передачі чужій державі контролю над частиною території без покарання воєнних злочинів. Це створює небезпечний прецедент, який можуть використати інші агресори у світі.

Це стоїть проти позиції ООН, союзників НАТО та Євросоюзу, які роками підкреслювали, що не можна допустити порушення територіальної цілісності, інакше Африка чи Південна Азія почнуть між собою воювати. Ми зараз на порозі того, що може статися світова війна, якщо показати готовність передати суверенність України ворогу,

– застеріг Добрянський.

У цьому підході немає гарантій справедливості, адже документ не передбачає відповідальності за масові злочини та викрадення дітей. Тому будь-які спроби подати таку ініціативу як "мирну" лише маскують її справжні наслідки – підрив міжнародних правил і легалізацію агресії.

