Представитель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский в эфире 24 Канала рассказал, почему такой документ нельзя считать настоящим мирным планом. Он предостерег, что подобный подход создает опасный прецедент для Украины и всей системы международной безопасности.

Почему план Трампа противоречит Конституции Украины?

Один из ключевых пунктов обсуждаемого мирного плана для Украины касается того, что часть украинской территории должна оставаться под контролем иностранных войск. Для главы нашего государства это не просто политический вопрос, а граница, которую определяет Конституция. Президент, который присягнул ее защищать, не может согласиться на условия, ставящие под сомнение целостность страны.

Здесь мы видим инициативу двух бизнесменов, не дипломатов. Трамп включается в это дело, не понимая, что президент присягает на конституции, а Зеленский обещал защищать конституцию, которая подтверждает, что это украинская территория и иностранные войска не имеют права здесь оставаться. Здесь для президента нет выхода, он должен был бы уйти в отставку, если бы подписал такое соглашение,

– подчеркнул Андрей Добрянский.

В такой ситуации речь идет не о поиске компромисса, а о требовании фактически отречься от собственной присяги. Подписание подобного документа означало бы глубокий политический и правовой кризис внутри Украины. Именно поэтому эта инициатива выглядит оторванной от украинских реалий и не может стать основой для серьезных переговоров.

Международные последствия и угрозы от такого "мирного плана"

Предложенная схема противоречит не только украинским законам, но и базовым принципам, на которых стоит международная система безопасности. Добрянский отмечает, что согласие на подобные условия означало бы фактическое одобрение передачи чужому государству контроля над частью территории без наказания военных преступлений. Это создает опасный прецедент, который могут использовать другие агрессоры в мире.

Это стоит против позиции ООН, союзников НАТО и Евросоюза, которые годами подчеркивали, что нельзя допустить нарушения территориальной целостности, иначе Африка или Южная Азия начнут между собой воевать. Мы сейчас на пороге того, что может произойти мировая война, если показать готовность передать суверенность Украины врагу,

– предостерег Добрянский.

В этом подходе нет гарантий справедливости, ведь документ не предусматривает ответственности за массовые преступления и похищения детей. Поэтому любые попытки подать такую инициативу как "мирную" лишь маскируют ее истинные последствия – подрыв международных правил и легализацию агрессии.

