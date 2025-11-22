Об этом в эфире 24 Канала отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, объяснив, что Россия проводит ИПСО. На самом деле сейчас идут переговоры по согласованию позиций этого плана, которые являются непубличными.

Пункты мирного плана могут измениться

Как отметил председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества, американцы сейчас изучают все, чего пожелал Кремль, ищут где могут быть точки соприкосновения и изменение позиций. Это длительный процесс.

Все эти пункты, которые сейчас сливаются в западные медиа – это бесспорно, как отметил Кузан, выглядит как план капитуляции Украины. Россияне выставили свои максимальные требования. Украина выставила свои (о том, что не будет отходить из Донецкой области). Когда начнутся переговоры с обеими сторонами при посредничестве США или Турции, тогда можно будет уступать определенными пунктами.

"Но пока наблюдаются только информационные вбросы для создания общественного мнения. Это тактика Кремля, которую россияне применяли неоднократно. Россия ведет ИПСО, мол, Украину американцы сдали, а Европа давать деньги уже не будет. Я бы сейчас не обращал внимания на этот информационный шум, надо слушать позицию Украины и понять логику ее дальнейших действий", – подчеркнул Кузан.

К сведению! В одном из 28 пунктов "мирного плана" США есть такой, где указывается, что Крым, Луганская и Донецкая области будут признаваться де-факто территорией России, а Украина должна вывести оттуда свои войска. По Херсонской и Запорожской областей, границы будут "заморожены" по линии боестолкновения.

Каждый сейчас усиливает свою позицию. Украина заручается поддержкой европейских партнеров, россияне – поддержкой медиа. Однако не только Украина и Россия при посредничестве Вашингтона выясняют, как будут заканчивать войну. Это, на взгляд Кузана, невозможно будет сделать без учета мнения европейских партнеров.

Европа сегодня является нашим военным тылом, поэтому Украина будет согласовывать с ней свою позицию. Наше государство само не может в этом вопросе принимать решения, поэтому президент Зеленский проводит консультации,

– подытожил Кузан.

