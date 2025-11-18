Чому зупинилася робота заводу?

Галузеві джерела повідомляють, що Рязанський НПЗ після атаки не зможе відновити свою роботу щонайменше до кінця місяця, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Генштаб заявив про ураження НПЗ в Самарській області Росії та складу БпЛА "Рубікону"

Жодних відвантажень нафтопродуктів не планується до 1 грудня,
– зазначило одне із джерел.

За їхньою інформацією, пожежа, що виникла під час атаки безпілотників, змусила Рязанський НПЗ зупинити головну установку первинної переробки нафти:

  • річна потужність цієї установки складає понад 8 мільйонів тонн;
  • загалом вона забезпечує 48% від загальної потужності заводу.

Окремо дрони пошкодили ще одну установку первинної переробки нафти – її зупинили внаслідок попередньої атаки 24 жовтня, що вивело з ладу 26% потужностей НПЗ.

Ремонт цієї установки ще не завершили, а решта установок заводу також простоює. У підсумку Рязанський НПЗ втратив можливості переробки нафтопродуктів.

Дані біржі свідчать, що Рязанський НПЗ призупинив продаж нафтопродуктів на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі з 15 листопада,
– додає видання.

Важливо! У 2024 році Рязанський НПЗ переробив 13,1 мільйона тонн сирої нафти – 4,9% від загального обсягу переробки в Росії.

Що відомо про атаку на Рязанський НПЗ?

Рязанський НПЗ зазнав пошкоджень внаслідок атаки українських дронів 15 листопада. ЗСУ вразили завод у Рязанській області у рамках зниження можливостей Росії із завдання ракетно-бомбових ударів по Україні, повідомив Генштаб ЗСУ.

  • Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив з приводу атаки лише те, що "уламки безпілотного літального апарату (БПЛА) спричинили пожежу на одному з промислових об'єктів".

  • А от командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" уточнив, що Рязанський НПЗ "подзьобали Птахи СБС".

Зауважте! Рязанський НПЗ виробляє бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки, які, зокрема, йдуть на потреби російської армії.

Які наслідки атак на російські НПЗ?

  • Україна суттєво посилила удари безпілотниками по об’єктах на території Росії, зосередившись на нафтопереробних заводах, запасниках і трубопроводах.

  • Зокрема, нещодавно атакувала порт Новоросійська, після чого експорт російської нафти обсягом 2,2 мільйона барелів на добу був тимчасово зупинений. Це одразу підштовхнуло світові котирування вгору більш ніж на 2%.

  • Загалом українські дрони вже завдали ударів щонайменше по 17 великих нафтопереробних підприємствах. Під час другої хвилі ударів, що тривала з серпня по жовтень, унаслідок атак і планових ремонтів із ладу тимчасово вибули близько 20% усіх нафтопереробних потужностей Росії.

  • Разом з тим у Росії у вересні продажі бензину впали до найнижчого рівня за останні два роки – поєднання українських атак по НПЗ та сезонного зростання попиту призвело до дефіциту й коливань цін.