Чому зупинилася робота заводу?

Галузеві джерела повідомляють, що Рязанський НПЗ після атаки не зможе відновити свою роботу щонайменше до кінця місяця, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Жодних відвантажень нафтопродуктів не планується до 1 грудня,

– зазначило одне із джерел.

За їхньою інформацією, пожежа, що виникла під час атаки безпілотників, змусила Рязанський НПЗ зупинити головну установку первинної переробки нафти:

річна потужність цієї установки складає понад 8 мільйонів тонн;

загалом вона забезпечує 48% від загальної потужності заводу.

Окремо дрони пошкодили ще одну установку первинної переробки нафти – її зупинили внаслідок попередньої атаки 24 жовтня, що вивело з ладу 26% потужностей НПЗ.

Ремонт цієї установки ще не завершили, а решта установок заводу також простоює. У підсумку Рязанський НПЗ втратив можливості переробки нафтопродуктів.

Дані біржі свідчать, що Рязанський НПЗ призупинив продаж нафтопродуктів на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі з 15 листопада,

– додає видання.

Важливо! У 2024 році Рязанський НПЗ переробив 13,1 мільйона тонн сирої нафти – 4,9% від загального обсягу переробки в Росії.

Що відомо про атаку на Рязанський НПЗ?

Рязанський НПЗ зазнав пошкоджень внаслідок атаки українських дронів 15 листопада. ЗСУ вразили завод у Рязанській області у рамках зниження можливостей Росії із завдання ракетно-бомбових ударів по Україні, повідомив Генштаб ЗСУ.