Противник зазнав серйозних втрат. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Там також уточнили наслідки нещодавнього удару по НПЗ "Рязанський".

Які наслідки атаки на Росію?

За даними Генштабу, Сили оборони завдали удару по потужностях Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області. Це нафтопереробний завод, щорічний об’єм переробки якого складає 8,8 мільйонів тонн.

Підприємство виробляє понад 20 різновидів товарної продукції. Задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії - є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів,

– ідеться у повідомленні.