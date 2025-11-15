Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на власні джерела в СБУ.

Дивіться також Можуть змінити хід війни: чому українські "Довгі Нептуни" жахають Росію і чи долітають до Москви

Що СБУ знищила в Новоросійську?

На ворожій території попрацювали безпілотники ЦСО "Альфа" СБУ.

Супутникові знімки підтверджують, що Служба безпеки успішно знищила чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Вони розташовувалися на території військової частини Кубанського червонопрапорного полку. Також ворог недорахувався двох важливих радарів – раннього виявлення 96Н6 (Cheese Board) та радару цілевказання 92Н6 (Grave Stone),

– розповіли джерела 24 Каналу.

На території вказаної військової частини були близько 12 пускових установок ЗРК С-400 "Тріумф". Є висока ймовірність, що внаслідок атаки вони також були пошкоджені.

Наслідки роботи СБУ в Новоросійську: фото до та після

Служба безпеки України провела операцію за підтримки Сил безпеки й оборони, а саме ГУР, ССО, Держприкордонслужби.

Показуємо Новоросійськ на карті

Що дають такі удари?

СБУ продовжує методичну роботу зі знищення систем ППО противника, які захищають важливі військові, інфраструктурні та логістичні об'єкти ворога. Кожна така знищена система – це дірка в обороні, якою точно скористаються українські безпілотники та ракети,

– повідомило 24 Каналу поінформоване джерело в СБУ.

Що таке С-400 "Тріумф" і наскільки він важливий для росіян?

С-400 "Тріумф" – це російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) великого і середнього радіуса дії. Він може вражати всі сучасні засоби повітряно-космічного нападу – літаки-розвідники, літаки стратегічної та тактичної авіації, тактичні, оперативно-тактичні балістичні ракети, балістичні ракети середньої дальності, гіперзвукові цілі, встановлювачі перешкод, літаки радіолокаційного дозору і наведення тощо.

Повним складом ЗРК можна одночасно обстрілювати 36 цілей і одночасно наводити 72 ракети.

"Тріумф" швидко розгортається – з маршу за 5 – 10 хвилин. З розгорнутого стану в бойову готовність він переходить за 3 хвилини.

Тож переоцінити важливість його ураження важко.

Інші наслідки ударів по Новоросійську