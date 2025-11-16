Деталі зібрав 24 Канал.

Дивіться також Можуть змінити хід війни: чому українські "Довгі Нептуни" жахають Росію і чи долітають до Москви

Що відомо про атаку на Волгоград 15 листопада?

Мережею ширяться відео можливої атаки. На них чутно проліт дронів і роботу ППО, а також помітно пожежі. Заявлено, що це Волгоградський НПЗ, який уже не раз атакували.

Дивіться відео удару по Волгограду

До слова, на останньому відео добре видно, що це саме Волгоград. Камера декілька разів віддаляється, захоплюючи дедалі більше простору, і зрештою помітно російський прапор і відому статую "Батьківщина-мати".

Ба більше, росіяни пишуть не тільки про масовий виклик швидких у місті чи про "страшні звуки". Але й про те, що наслідком роботи їхньої ППО є влучання у будинок.

Росіяни розповідають, що "в окошко" побачили величезну вогняну кулю, і тепер "в ужасе". І кажуть: якщо підірвуть завод, то і їм не жити. Щоправда, не зовсім зрозуміло, як це пов'язано.

Реакція росіян на атаку по Волгограду / Фото із соцмереж

Показуємо Волгоград на карті Росії

Довідка. Волгоград розташований на півдні Росії, він затиснений між Україною та Казахстаном. По прямій відстань від Волгограда до України становить 318 кілометрів – це окупована Луганщина. До Києва звідти тисяча кілометрів.

Російські моніторингові канали писали про приліт у місті Волзький Волгоградській області. Це фактично місто-супутник Волгограда.

Показуємо Волзький на карті Росії

Важливо, що Волзький – одне з найбільших промислових міст Нижнього Поволжя. Там розвинені енергетика, хімічна промисловість, чорна металургія, металообробка.

Щодо атаки власне на сам Волгоград, російські монітори твердили, що на область летять від 15 – 20 дронів, а потім інформували про ще 10.

Волгограде, вся Росія з вами! Зараз ведеться активна робота ППО,

– писали росіяни.

І визнали, що атака іде саме на НПЗ. Місцевий аеропорт закрили ще о п'ятій вечора за Києвом. На що пабліки незадоволено зауважили: "Щось раненько".

Попередні атаки на Волгоград