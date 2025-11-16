Противник зазнав серйозних втрат. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Там також уточнили наслідки нещодавнього удару по НПЗ "Рязанський".

Какие последствия атаки на Россию?

По данным Генштаба, Силы обороны нанесли удар по мощностям Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области. Это нефтеперерабатывающий завод, ежегодный объем переработки которого составляет 8,8 миллионов тонн.

Предприятие производит более 20 разновидностей товарной продукции. Задействовано в обеспечении российской оккупационной армии - является одним из основных производителей топлива высшего сорта для реактивных двигателей,

– говорится в сообщении.