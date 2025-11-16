Новокуйбышевский НПЗ атакуют не впервые. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-каналы.

Смотрите также ВСУ поразили НПЗ "Рязанский", радиолокационную станцию "Небо-У" и военный эшелон россиян

Что известно об атаке дронов на Самару?

В российской Самаре вечером 15 ноября прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщали о по меньшей мере десятке ударов.

Около 21:00 15 ноября в области объявили тревогу из-за угрозы дронов. После этого аэропорт Курумоч временно ограничил отправку и прием самолетов.

В соцсетях начали массово появляться видео с огненными вспышками. Удары могли быть направлены по Новокуйбышевскому НПЗ.

Дроны атаковали российскую Самару: смотрите видео

Под атакой может быть Новокуйбышевский НПЗ: смотрите видео

Самара под атакой беспилотников: смотрите видео

Этот НПЗ, который входит в структуру "Роснефти", является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий России с годовой мощностью около 8,3 миллиона тонн. Там производят, в частности, топливо для военной авиации – в том числе для сверхзвуковых Ту-22М3.

По состоянию на сейчас российские власти официально не подтверждают удар по предприятию.

В то же время под атакой был Волгоград