Скільки літаків спишуть і чому?
Російські пасажирські літаки виявилися залежними від іноземних комплектувальних, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
До прикладу, літаки SSJ-100 оснащені французькими двигунами, які російські авіакомпанії більше не можуть офіційно обслуговувати через санкції. Машини мають проблеми з системами управління та шасі, а ремонт підтримують лише "донорськими" запчастинами.
Версія SSJ-NEW не пройшла сертифікацію, а терміни постійно зсувають – нині говорять про 2026 рік, але без гарантій і без прогнозів щодо серійного виробництва.
Середньомагістральний МС-21 також не готовий до масового випуску. Модель МС-21-300 була готова до серійного дозволу, але з початком повномасштабної війни проти України проєкт зупинили через використання американських двигунів Pratt & Whitney PW1000G.
Версія МС-21-310 усе ще доопрацьовується: замінити системи зледеніння, туалетний модуль, попередження зіткнень, метеолокатор та електроживлення російські виробники не змогли.
У сегменті турбогвинтових літаків ситуація не краща: замість реального імпортозаміщення для заміни застарілих Ан-24 та Ан-26 Росія продовжує терміни їхньої експлуатації "на папері". Безпека пасажирів при цьому не є пріоритетом,
– пишуть у розвідці.
Так, за прогнозом голови "Росавіації" Дмітрія Ядрова, до 2030 року в Росії доведеться списати близько 340 цивільних літаків – 230 вітчизняних і 109 імпортних.
Що відомо про проблеми бізнесу Росії?
Російські компанії планують підвищити ціни на 6,3% у перерахунку на рік через скасування пільг та підвищення ПДВ. Ставка ПДВ в Росії зросте з 20% до 22%, знижуючи обсяг доходів, після якого бізнес має сплачувати ПДВ, що призведе до підвищення цін на 10 – 25%.
Близько 6,7 тисячі російських транспортних компаній перебувають у процесі ліквідації або на межі банкрутства через зростання собівартості та зниження рентабельності.
Ритейлер одягу Modis може збанкрутувати через борги в 760 мільйонів рублів, компанія вже подала 17 позовів на цю суму. Російський ритейл стикається з кризою, з січня по вересень 2024 року з'явилося лише 27 нових брендів, а багато магазинів одягу закрилися.