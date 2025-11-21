Що відомо про банкрутство Modis в Росії?

Головна структура Modis – АТ "Одяг 3000" – збирається звернутися до суду із заявою про визнання своєї неспроможності, пише 24 Канал з посиланням на портал Shopper's.

Мережа Modis налічує 120 магазинів. З початку минулого року контрагенти вже подали до рітейлера 17 позовів на суму понад 760 мільйонів рублів, по 12 із них вже винесено рішення на користь кредиторів.

Минулого року виторг компанії впав на 33%, до 6,4 мільярдів рублів. А чистий збиток склав 1,5 мільярди рублів Операційні проблеми Modis виникли після смерті основного власника: засновник мережі Ігор Сосін помер у грудні 2020 року. Після його смерті мережа магазинів Modis перейшла до спадкоємців, але 2024 року була продана компанії "ГЕМ Інвест".

Керівництво компанії не намагається запобігти банкрутству і виконує обов'язок і самостійно заявляє про неспроможність. На думку керуючого партнера експертної компанії "Альфапро", керівництво Modis розуміє, що прострочена заборгованість велика, і намагається захиститися від "можливих несприятливих наслідків".

Що відомо про закриття магазинів одягу в Росії?

Російський ритейл переживає найглибшу кризу за останнє десятиліття. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, передає 24 Канал. Розвиток fashion-сегмента фактично зупинився.

За період із січня по вересень у росії з'явилося лише 27 нових брендів – удвічі менше, ніж за той самий період 2024 року. У Москві 38% магазинів одягу в торгових центрах уже закриті, ринок взуття повністю "заморожений", а мережі косметики масово закриваються.

Відомо, що закрилися бренди Mudo та Yollo, офлайн-магазини закрили бренди одягу Incity та Prav.da та спідньої білизни Deseo та Etam, бренд Inspire Girls. Також закрили всі магазини бренду одягу Just Clothes, який був запущений в 2023 році як аналог японського Uniqlo, що пішов з країни.

Проблеми бізнесу Росії