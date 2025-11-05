Правоохоронці 4 листопада помітили пост про автомобіль у столичному житловому комплексі, на даху якого був прикріплений ворожий безпілотник. Про це пише 24 Канал із посиланням на Національну поліцію України.

Як чоловік пояснив присутність БпЛА на даху свого авто?

Про авто із незвичним багажем поліція дізналась із соцмереж. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління та фахівці-вибухотехніки, щоб перевірити та безпечно оглянути ворожий дрон.

Правоохоронці з'ясували, що це безпілотник типу "Шахед" зі вихолощеною бойовою частиною. Тобто він був безпечний й не загрожував життю людей.

Власник автомобіля, 30-річний киянин, голова місцевої громадської організації, пояснив, що хотів передати цей "артефакт" до музею. Поліція вилучила безпілотник для додаткової перевірки та з’ясовує усі обставини інциденту.

