Вночі 27 вересня у Данії знову були помічені невідомі дрони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Як НАТО реагує на дрони у Данії?

За даними Збройних сил Данії, вночі біля військових об’єктів було помічено невідомі безпілотники. Це сталося після кількох інцидентів протягом тижня, коли дрони з’являлися біля аеропортів та об’єктів критичної інфраструктури країни. Зокрема, у понеділок аеропорт Копенгагена – найбільший у Скандинавії – довелося закрити на кілька годин. Протягом наступних днів тимчасово припиняли роботу ще п’ять менших аеропортів, серед яких були як цивільні, так і військові.

У заяві для Reuters НАТО підтвердило, що місія "Балтійський вартівник" буде посилена розвідувальними, спостережними й рекогносцируючими платформами, а також щонайменше одним фрегатом ППО. При цьому альянс не розкрив, які саме держави надали додаткові ресурси.

Операція "Балтійський вартівник" стартувала ще в січні як відповідь на саботаж морських кабелів, ліній зв’язку та газопроводів у Балтійському морі. В її межах країни-члени вже задіяли фрегати, патрульну авіацію та морські дрони. Крім того, цього місяця НАТО розпочало місію "Східний вартовий", спрямовану на посилення оборони східного флангу після фіксації російських безпілотників у повітряному просторі Польщі.

Тим часом загострюється й напруга довкола повітряних інцидентів: Естонія повідомила, що три російські винищувачі МіГ-31 протягом 12 хвилин перебували у її повітряному просторі, доки їх не перехопили італійські літаки НАТО. Москва це заперечує, заявляючи, що жодних порушень не було. У вівторок Росія попередила, що використовуватиме "всі необхідні військові та невійськові засоби" для самозахисту.

Німеччина оцінила загрозу від дронів як "високу", Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що країна вживатиме заходів для самозахисту.

