Об этом 24 Каналу рассказал министр иностранных дел Украины в 2014 – 2019 годах Павел Климкин. По его словам, Китай с Россией имеют достаточно тесные отношения. Но есть вопрос, выгодно ли Китаю, чтобы по Европе летали российские дроны.

Причастен ли к этому Китай?

Как отметил Климкин, дроны в Европе – достаточно рискованная история для китайцев. Именно Европейский Союз является его главным торговым партнером. Там идут отношения на огромные суммы.

Если европейцы даже косвенно сделают вывод, что Китай мог об этом знать, то это нанесет сокрушительный удар по их отношениям. Для чего вообще это Китаю? Я это не понимаю,

– сказал Климкин.

Цель Россия по запуску дронов на самом деле является достаточно понятной. Они проверяют, как европейцы реагируют на дроны и насколько быстро они это делают. Есть еще и другие причины.

Другая причина – дестабилизация европейских обществ. Третья – побудить европейцев оставлять ПВО у себя, а не передавать их Украине. Как по мне, ни одна из этих причин не является ключевой для китайцев, чтобы они рисковали так,

– отметил Климкин.

