Такой механизм может кардинально изменить подходы к защите неба от российских беспилотников. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на материал The Telegraph.

Что известно о новом шведском оружии?

Компания Nordic Air Defence из Стокгольма разработала технологию, использующую только кинетическую энергию для уничтожения целей,

В то же время стоит это всего 5000 долларов за единицу – в 16 тысяч раз меньше, чем привлечение боевых самолетов типа F-15 или F-35 для борьбы с дешевыми вражескими дронами.

Разработка Kreuger 100 появилась как ответ на волну подозрительных полетов российских БпЛА над ключевыми объектами ЕС, включая аэропорты и военные базы Дании, Норвегии и Германии.

Изобретенная система действует по принципу "тарана". Так, электрически управляемая ракета оснащена инфракрасными датчиками для обнаружения и преследования вражеских аппаратов.

Мы создаем компактный электрический перехватчик, который действует исключительно кинетически. Без боевых частей или взрывчатки – он просто таранит дрон на высокой скорости. Полиция сможет применять его в гражданской среде,

– объяснил генеральный директор компании Карл Розандер.

Разработчики подчеркивают, что запуск Kreuger 100 чрезвычайно гибкий. Его можно осуществлять из портативных ручных пушек или устройств, похожих на винтовки.

Как НАТО реагирует на российские дроны в воздушном пространстве стран Европы?