Почему "дочку" "Роснефти" исключили из-под санкций?

Министр экономики Германии Катарина Райх сообщила, что Rosneft Germany не подпадает под новые энергетические санкции США, поскольку ее активы больше не находятся под российским контролем, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Минус 5 миллиардов ежемесячно: Зеленский назвал цену новых санкций США для России

По словам министра, правительство США письменно заверило в этом Берлин, направив официальное письмо. В нем отмечается, что операции немецкой "Роснефти" полностью отделены от материнской российской компании.

Среди активов Rosneft Germany – один из крупнейших в Германии нефтеперерабатывающих заводов PCK в Шведте:

Он обеспечивает более 12% мощностей переработки топлива в стране.

Также компания PCK Schwedt является одним из главных работодателей в федеральной земле Бранденбург.

Чем санкции угрожали Rosneft Germany?

После введения новых санкций США Берлин обратился с запросом к Вашингтону по поводу Rosneft Germany. Ведь ограничения запрещают западным банкам и компаниям сотрудничать с рядом российских фирм.

Это вызвало беспокойство по поводу дальнейшей деятельности немецкой "дочки" Роснефти. Компания рисковала потерять основных клиентов, пишет Bloomberg.

По данным источников издания, нефтяные трейдеры, энергетические компании и банки угрожали прекратить сотрудничество с Rosneft Deutschland.

А немецкое правительство начало активные переговоры с Вашингтоном, чтобы исключить компанию из санкционного списка.

Стоит знать! Германия настаивает, что НПЗ отсоединены от российской структуры и в то же время являются критически важными для энергоснабжения страны. С 2022 года Rosneft Deutschland находится под руководством государственных управляющих.

Что известно о санкциях США против России?