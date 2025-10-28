Чому "дочку" "Роснефті" виключили з-під санкцій?

Міністерка економіки Німеччини Катаріна Райх повідомила, що Rosneft Germany не підпадає під нові енергетичні санкції США, оскільки її активи більше не перебувають під російським контролем, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

За словами міністерки, уряд США письмово запевнив у цьому Берлін, надіславши офіційний лист. У ньому зазначається, що операції німецької "Роснефті" повністю відокремлені від материнської російської компанії.

Серед активів Rosneft Germany – один із найбільших у Німеччині нафтопереробних заводів PCK у Шведті:

Він забезпечує понад 12% потужностей переробки пального в країні.

Також компанія PCK Schwedt є одним із головних роботодавців у федеральній землі Бранденбург.

Чим санкції загрожували Rosneft Germany?

Після запровадження нових санкцій США Берлін звернувся із запитом до Вашингтона щодо Rosneft Germany. Адже обмеження забороняють західним банкам і компаніям співпрацювати з переліком російських фірм.

Це викликало занепокоєння щодо подальшої діяльності німецької "дочки" Роснефті. Компанія ризикувала втратити головних клієнтів, пише Bloomberg.

За даними джерел видання, нафтові трейдери, енергетичні компанії та банки погрожували припинити співпрацю з Rosneft Deutschland.

А німецький уряд розпочав активні переговори із Вашингтоном, щоб виключити компанію зі санкційного списку.

Варто знати! Німеччина наполягає, що НПЗ від’єднані від російської структури й водночас є критично важливими для енергопостачання країни. З 2022 року Rosneft Deutschland перебуває під управлінням державних управителів.