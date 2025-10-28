Чому "дочку" "Роснефті" виключили з-під санкцій?

Міністерка економіки Німеччини Катаріна Райх повідомила, що Rosneft Germany не підпадає під нові енергетичні санкції США, оскільки її активи більше не перебувають під російським контролем, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

За словами міністерки, уряд США письмово запевнив у цьому Берлін, надіславши офіційний лист. У ньому зазначається, що операції німецької "Роснефті" повністю відокремлені від материнської російської компанії.

Серед активів Rosneft Germany – один із найбільших у Німеччині нафтопереробних заводів PCK у Шведті:

  • Він забезпечує понад 12% потужностей переробки пального в країні.
  • Також компанія PCK Schwedt є одним із головних роботодавців у федеральній землі Бранденбург.

Чим санкції загрожували Rosneft Germany?

Після запровадження нових санкцій США Берлін звернувся із запитом до Вашингтона щодо Rosneft Germany. Адже обмеження забороняють західним банкам і компаніям співпрацювати з переліком російських фірм.

Це викликало занепокоєння щодо подальшої діяльності німецької "дочки" Роснефті. Компанія ризикувала втратити головних клієнтів, пише Bloomberg.

  • За даними джерел видання, нафтові трейдери, енергетичні компанії та банки погрожували припинити співпрацю з Rosneft Deutschland.

  • А німецький уряд розпочав активні переговори із Вашингтоном, щоб виключити компанію зі санкційного списку.

Варто знати! Німеччина наполягає, що НПЗ від’єднані від російської структури й водночас є критично важливими для енергопостачання країни. З 2022 року Rosneft Deutschland перебуває під управлінням державних управителів.