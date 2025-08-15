Завод занепадає?

При цьому потреба у звільненнях, схоже, що нагальна, адже скорочення хочуть завершити до 31 жовтня 2025 року. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на гендиректора підприємства, передає 24 Канал.

Так, ще у 2023 році на заводі працювали понад 500 людей, а у 2024-му – вже 293. А ось після запланованих на цей рік звільнень, залишиться близько 90 співробітників.

Довідково. Заснований у 1953 році, Хабаровський суднобудівний завод був одним з найбільших суднобудівних підприємств на Далекому Сході Росії. Він спеціалізується на будівництві військових кораблів, таких як тральщики та протичовнові кораблі, а також виконує цивільні замовлення. Та останніми роками завод зіткнувся зі значними проблемами, не отримавши жодного великого контракту з 2023 року.

Яеі причини та наслідки?

Самі ж російські експерти визнали, що основними причинами занепаду є віддаленість заводу від постачальників металу та комплектовання, застаріле обладнання, висока собівартість і довгі строки будівництва суден.

Так, минулого року виторг підприємства впав на 72%, а збиток перевищив 638 мільйонів рублів. Тоді як активи залишаються від’ємними вже три роки.

За даними аудиторів, завод став неконкурентоспроможним і його робота наразі під загрозою зупинення.