Під час спілкування з журналістами Зеленський пояснив, чим були зумовлені його різкі слова під час виступу у Давосі, передає 24 Канал.

Чому Зеленський критикував Європу у Давосі?

Для України війна та постійні атаки на критичну інфраструктуру – щоденна загроза, тоді як у Європи та Америки ситуація видається значно спокійнішою і емоційно віддаленою.

Президент наводить приклад: у Києві під час ракетних ударів по електростанціях він знає, що дивізіони протиракетної оборони, які мали б захищати місто, порожні. Ракети, які мали б їх поповнити, приходять із запізненням.

У нас в Україні російські атаки по ТЕЦ-6, ТЕЦ-5, ТЕЦ-4 в Києві, а я знаю, що порожні дивізіони проти балістичних ударів. Просто порожні. Уявіть собі: я знаю, що летить балістика проти нашої енергетики; я знаю, що стоїть Patriot; і я знаю, що не буде світла, бо немає ракет для захисту,

– пояснює політик.

Те, що він публічно констатує уповільнення поставок озброєння – це не звинувачення, а фактичне повідомлення про ситуацію, в якій опинилася Україна.

Зеленський пояснює, що США не передають ракети безкоштовно – їх закупівлю оплачує Європа. Якщо гроші не надходять вчасно, ракети просто не доходять до України. Він наголошує, що не звинувачує когось конкретно, а лише фіксує реальний стан справ.

На його думку, партнери мають бути з Україною в одному інформаційному та емоційному полі – лише тоді рішення ухвалюватимуться швидко і діятимуть на практиці.

Крім того, Зеленський звернув увагу на дилему в Європі: частина країн надає Україні безоплатну допомогу і ставить питання, чи варто фінансувати американську зброю, якщо США її продають. Логіка в цьому є, але вона не працює в моменті, коли по Україні летять балістичні ракети, а власного виробництва ракет для систем Patriot у Європи немає. У таких ситуаціях подібні рішення можуть бути виправданими стратегічно, але для конкретної ночі й реальної загрози блекауту вони стають болісними й небезпечними для людей.

