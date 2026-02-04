Скільки Росія витратила на атаку?
Під час цієї комбінованої атаки російська армія застосувала загалом 562 засоби ураження, передає 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки.
За інформацією Повітряних Сил, Росія випустила по Україні ракети та дрони різного типу:
- балістичні ракети – "Іскандер" та РМ-48У;
- крилаті ракети – 9М728 "Іскандер-К", Х-101 та Х-32;
- гіперзвукові ракети – 3М22 "Циркон" та 3М55 "Онікс",
- ударні безпілотники – "Гєрань" і "Гарпія";
- та дрони-імітатори "Гєрбєра".
️Загальна вартість застосованого озброєння становила 324,8 мільйона доларів США – це більш ніж на 190 мільйони доларів більше, ніж під час масованого обстрілу 20 січня,
– розповіли в ГУР.
У розвідці підрахували, що цих коштів Росії вистачило б забезпечити бюджети регіонів:
- Рік міг би прожити єврейський автономний округ, що має населення близько 144 тисяч людей;
- Стільки ж сягає річний бюджет міста Калуга з населенням понад 320 тисяч осіб;
- Це також піврічний бюджет Костромської області.
Однак Путін вирішив за краще витратити ці кошти на удари по цивільній інфраструктурі України замість того, щоб подбати про покращення життя у власних регіонах.
Не маючи відчутних успіхів у війні проти України, Кремль вдається до системного терору цивільного населення у намаганні підірвати єдність українського суспільства,
– додали у ГУР.
Важливо! У розвідці наголосили, що більшість коштів, витрачених на атаку, Москва просто викинула на вітер. Адже українська ППО збила 450 повітряних цілей ворога, тобто 79,2 % ракет та дронів.
Які наслідки російської атаки?
Атака Росії 3 лютого на українську енергетику стала найпотужнішою від початку 2026 року. Про це повідомили у ДТЕК.
Під обстріл потрапили об'єкти генерації та розподілу у 8 регіонах України. Ворог цілив по ТЕЦ і ТЕС, які працювали на обігрів жителів великих міст:
- Києва;
- Харкова;
- та Дніпра.
Особливо сильно постраждали теплоелектростанції ДТЕК.
Через наслідки атаки в Києві частина лівого берега – зокрема Дніпровський і Дарницький райони – вимушено перейшли на екстрені відключення,
– повідомили в компанії.
Також російські ракети та дрони атакували енергооб'єкти ДТЕК в Одеські області. Внаслідок цього тисячі людей залишилися без світла.
Навіщо Росія б'є по енергетиці?
Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що основна мета ворога – позбавити Україну тепла, світла та води в розпал зимового періоду. Росія застосовує тактику тривалих і методичних атак, які призводять до локальних руйнувань та відключень електроенергії.
Президент Володимир Зеленський підкреслив, що російські війська свідомо чекали, щоб завдати удару по енергетиці, коли в багатьох українських містах температура впала до −20° за Цельсієм. Глава держави закликав США посилити санкційний тиск на Москву.
Нагадаємо, що 29 січня Дональд Трамп звернувся до Володимира Путіна з проханням утриматися від ударів по українській енергетиці хоча б на тиждень. Путін тоді погодився, проте утримувався від атак лише чотири дні, після чого здійснив масований удар.