Скільки Росія витратила на атаку?

Під час цієї комбінованої атаки російська армія застосувала загалом 562 засоби ураження, передає 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки.

За інформацією Повітряних Сил, Росія випустила по Україні ракети та дрони різного типу:

балістичні ракети – "Іскандер" та РМ-48У;

крилаті ракети – 9М728 "Іскандер-К", Х-101 та Х-32;

гіперзвукові ракети – 3М22 "Циркон" та 3М55 "Онікс",

ударні безпілотники – "Гєрань" і "Гарпія";

та дрони-імітатори "Гєрбєра".

️Загальна вартість застосованого озброєння становила 324,8 мільйона доларів США – це більш ніж на 190 мільйони доларів більше, ніж під час масованого обстрілу 20 січня,

– розповіли в ГУР.

У розвідці підрахували, що цих коштів Росії вистачило б забезпечити бюджети регіонів:

Рік міг би прожити єврейський автономний округ, що має населення близько 144 тисяч людей;

Стільки ж сягає річний бюджет міста Калуга з населенням понад 320 тисяч осіб;

Це також піврічний бюджет Костромської області.

Однак Путін вирішив за краще витратити ці кошти на удари по цивільній інфраструктурі України замість того, щоб подбати про покращення життя у власних регіонах.

Не маючи відчутних успіхів у війні проти України, Кремль вдається до системного терору цивільного населення у намаганні підірвати єдність українського суспільства,

– додали у ГУР.

Важливо! У розвідці наголосили, що більшість коштів, витрачених на атаку, Москва просто викинула на вітер. Адже українська ППО збила 450 повітряних цілей ворога, тобто 79,2 % ракет та дронів.

Які наслідки російської атаки?

Атака Росії 3 лютого на українську енергетику стала найпотужнішою від початку 2026 року. Про це повідомили у ДТЕК.

Під обстріл потрапили об'єкти генерації та розподілу у 8 регіонах України. Ворог цілив по ТЕЦ і ТЕС, які працювали на обігрів жителів великих міст:

Києва;

Харкова;

та Дніпра.

Особливо сильно постраждали теплоелектростанції ДТЕК.

Через наслідки атаки в Києві частина лівого берега – зокрема Дніпровський і Дарницький райони – вимушено перейшли на екстрені відключення,

– повідомили в компанії.

Також російські ракети та дрони атакували енергооб'єкти ДТЕК в Одеські області. Внаслідок цього тисячі людей залишилися без світла.

Навіщо Росія б'є по енергетиці?