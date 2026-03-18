Коли завершиться опалювальний сезон?
Опалення в Миколаєві вимкнуть із 24 березня, повідомили в міськраді. Однак за окремими зверненнями можливі винятки.
Рішення про завершення опалювального сезону в Миколаєві ухвалив виконком міської ради в середу, 18 березня.
Причина – підвищення середньодобової температури повітря до понад 8 градусів тепла протягом трьох днів.
Тож теплопостачання припинять уже з 24 березня на всіх об'єктах, окрім закладів соціальної сфери. Наприклад, опалення можуть продовжити у дитячих садках, лікарнях, пологових будинках та амбулаторіях – за окремими зверненнями відповідних управлінь.
Нарахування за послуги опалення, пільги та субсидії будуть скориговані відповідно до фактичних дат подачі тепла. Перерахунки планують завершити протягом 30 днів,
– додали в міськраді.
До слова, теплопостачальні підприємства та споживачі мають завершити відключення тепла в технологічній послідовності не пізніше ніж за 5 днів з дня ухвалення рішення.
Довідка: за постановою Кабміну №830, опалювальний сезон закінчується не раніше, ніж коли середня добова температура зовнішнього повітря перевищує 8 градусів тепла протягом трьох діб.
Як Україна готується до наступної зими?
Нагадаємо, на основі досвіду цієї зими Україна готує план оновлення енергетичного забезпечення громад на наступний опалювальний сезон. Зокрема, у роботу введуть 1,5 гігавата когенераційних установок, а інфраструктуру додатково захистять.
Міністр енергетики Денис Шмигаль також повідомляв про плани щодо відновлення орієнтовно 4 гігават генерації, а також залучення 5 мільярдів євро від партнерів. Держава розгортає нову архітектуру енергетичної безпеки.