Каким маршрутом Украина хочет импортировать газ?

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном.

Должны реализовать энергетические проекты так быстро, как это возможно. Для нас это очень важно, уверен, и для Румынии, для всей Европы,

– отметил президент.

Кроме того, Украина обсуждает с Румынией проекты для совместной разработки и хранения природного газа.

Владимир Зеленский Президент Украины И дизель нам еще нужен. Я обратился к президенту с просьбой, очень хотим, чтобы мы нашли такую помощь Украине во время, когда "русские" просто разрушают все наши резервуары.

Зеленский отметил, что в украинских газохранилищах может храниться топливо не только для нужд Киева, но и Европы.

Также главы государств пообщались о транзите важных грузов во время войны из Румынии в Украину и наоборот.

Эта логистика значительно поддерживает нас во время войны, создает дополнительные экономические возможности как для Украины, так и для Румынии. И мы работаем также для открытия новых пунктов пропуска на границе,

– добавил Зеленский.

Заметьте! По словам президента, новые пункты пропуска на границе с Румынией могут открыть уже этим летом.

Как растет импорт газа в Украину?

В 2026 году Украина планирует также значительно увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ) через Польшу. Об этом рассказал генеральный директор польского оператора Orlen Иренеуш Фафара, пишет ExPro.

В 2025 году Orlen поставила в Украину примерно 0,7 миллиарда кубометров газа.

В этом году компания собирается нарастить поставки более чем на 40% в годовом измерении.

Важно! В целом Orlen планирует поставить в течение года более 1 миллиарда кубометров природного газа в Украину по договоренностям с Нафтогазом.

Как Украина импортирует газ?