Каким маршрутом Украина хочет импортировать газ?
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном.
Должны реализовать энергетические проекты так быстро, как это возможно. Для нас это очень важно, уверен, и для Румынии, для всей Европы,
– отметил президент.
Кроме того, Украина обсуждает с Румынией проекты для совместной разработки и хранения природного газа.
И дизель нам еще нужен. Я обратился к президенту с просьбой, очень хотим, чтобы мы нашли такую помощь Украине во время, когда "русские" просто разрушают все наши резервуары.
Зеленский отметил, что в украинских газохранилищах может храниться топливо не только для нужд Киева, но и Европы.
Также главы государств пообщались о транзите важных грузов во время войны из Румынии в Украину и наоборот.
Эта логистика значительно поддерживает нас во время войны, создает дополнительные экономические возможности как для Украины, так и для Румынии. И мы работаем также для открытия новых пунктов пропуска на границе,
– добавил Зеленский.
Заметьте! По словам президента, новые пункты пропуска на границе с Румынией могут открыть уже этим летом.
Как растет импорт газа в Украину?
В 2026 году Украина планирует также значительно увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ) через Польшу. Об этом рассказал генеральный директор польского оператора Orlen Иренеуш Фафара, пишет ExPro.
- В 2025 году Orlen поставила в Украину примерно 0,7 миллиарда кубометров газа.
- В этом году компания собирается нарастить поставки более чем на 40% в годовом измерении.
Важно! В целом Orlen планирует поставить в течение года более 1 миллиарда кубометров природного газа в Украину по договоренностям с Нафтогазом.
Как Украина импортирует газ?
Сейчас Украина получает газ несколькими маршрутами, среди которых поставки через Польшу, Словакию, Румынию и Трансбалканский коридор. Удалось наладить ежедневный импорт природного газа.
В течение 2025 года объем импорта составил почти 6 миллиардов кубометров газа, что позволило успешно завершить предыдущий отопительный сезон и бесперебойно начать зиму.
В Украину поступила первая партия СПГ из США в 2026 году с помощью компании ORLEN. Газ прибыл в конце января, а объем партии составил почти 100 миллионов кубометров, чего хватает примерно на месяц зимнего потребления для около 700 тысяч домохозяйств.