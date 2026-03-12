Яким маршрутом Україна хоче імпортувати газ?
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Румунії Нікушором Даном.
Маємо реалізувати енергетичні проєкти так швидко, як це можливо. Для нас це дуже важливо, впевнений, і для Румунії, для всієї Європи,
– зауважив президент.
Окрім того, Україна обговорює з Румунією проєкти для спільної розробки та зберігання природного газу.
І дизель нам ще потрібен. Я звернувся до президента з проханням, дуже хочемо, щоб ми знайшли таку допомогу Україні під час, коли "рускі" просто руйнують усі наші резервуари.
Зеленський наголосив, що в українських газосховищах може зберігатися пальне не лише для потреб Києва, але й Європи.
Також глави держав поспілкувалися про транзит важливих вантажів під час війни з Румунії в Україну та навпаки.
Ця логістика значно підтримує нас в час війни, створює додаткові економічні можливості як для України, так і для Румунії. І ми працюємо також для відкриття нових пунктів пропуску на кордоні,
– додав Зеленський.
Зауважте! За словами президента, нові пункти пропуску на кордоні з Румунією можуть відкрити вже цього літа.
Як росте імпорт газу в Україну?
У 2026 році Україна планує також значно збільшити імпорт скрапленого природного газу (СПГ) через Польщу. Про це розповів генеральний директор польського оператора Orlen Іренеуш Фафара, пише ExPro.
- У 2025 році Orlen поставила до України приблизно 0,7 мільярда кубометрів газу.
- Цього року компанія збирається наростити постачання більш ніж на 40% у річному вимірі.
Важливо! Загалом Orlen планує поставити протягом року понад 1 мільярд кубометрів природного газу до України за домовленостями за Нафтогазом.
Як Україна імпортує газ?
Нині Україна отримує газ кількома маршрутами, серед яких поставки через Польщу, Словаччину, Румунію та Трансбалканський коридор. Вдалося налагодити щоденний імпорт природного газу.
Протягом 2025 року обсяг імпорту склав майже 6 мільярдів кубометрів газу, що дозволило успішно завершити попередній опалювальний сезон та безперебійно розпочати зиму.
До України надійшла перша партія СПГ з США у 2026 році за допомогою компанії ORLEN. Газ прибув наприкінці січня, а обсяг партії становив майже 100 мільйонів кубометрів, чого вистачає приблизно на місяць зимового споживання для близько 700 тисяч домогосподарств.