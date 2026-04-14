Какие регионы отстают от графика подготовки?

Об этом президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с премьер-министром Юлией Свириденко рассказал в своем заметке в соцсетях.

Во время совещания они обсудили, как продвигается реализация планов устойчивости всех регионов и основных городов.

По словам главы государства, сейчас области работают над 368 объектами. В приоритете – обновление защиты.

Владимир Зеленский Президент Украины Видим, к сожалению, отставание части регионов от графика, который был определен для конкретного результата до начала нового отопительного сезона.

Зеленский отметил, что "есть вопросы к работе" в четырех регионах:

Львовской области;

Одесской области;

Волынской области"

и в Киеве.

Поэтому президент и премьер договорились восстановить формат селекторных совещаний по подготовке к следующей зиме. В них будут принимать участие:

руководители областей;

представители правительства;

руководители общин;

правоохранители;

а также военные, которые отвечают за прикрытие объектов.

Задача общегосударственная – полностью реализовать утвержденные планы устойчивости в определенный срок. Это защита людей, и ответственность за это будет персональной в каждом регионе,

– подчеркнул глава государства.

Заметьте! В то же время, по словам Зеленского, Украина работает с международными партнерами по поставкам нового оборудования для энергообъектов. Договоренностей должны достичь уже на этой неделе.

Какие успехи в подготовке к следующей зиме?

В этом году Украина начала готовиться раньше к следующему отопительному сезону из-за последствий масштабных ударов врага по энергосистеме. Для этого все регионы разработали и представили планы устойчивости, по которым и ведется подготовка.

На прошлой неделе министр развития общин и территорий Алексей Кулеба рассказал, что сейчас уже удалось выполнить более 50% подготовительного этапа работ в целом по стране.

В частности, он назвал следующие шаги:

На инженерно-техническую защиту 576 объектов критической инфраструктуры направили 22,06 миллиарда гривен;

В эксплуатацию ввели 236 блочно-модульных котельных общей мощностью 488,7 мегаватт;

Продолжают установку еще 77 котельных, на что выделили 424,8 миллиона гривен;

Сформировали пакет из 26 проектов по стабильной поставке воды для более 9 миллионов человек.

Однако Кулеба отметил, что не все регионы одинаково быстро готовятся к зиме. Некоторым необходимо значительно ускориться, чтобы уложиться в запланированные сроки.

Это не вопрос обстоятельств, – а организации работы на местах,

– подчеркнул Кулеба.

