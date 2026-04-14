Какие регионы отстают от графика подготовки?
Об этом президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с премьер-министром Юлией Свириденко рассказал в своем заметке в соцсетях.
Во время совещания они обсудили, как продвигается реализация планов устойчивости всех регионов и основных городов.
По словам главы государства, сейчас области работают над 368 объектами. В приоритете – обновление защиты.
Видим, к сожалению, отставание части регионов от графика, который был определен для конкретного результата до начала нового отопительного сезона.
Зеленский отметил, что "есть вопросы к работе" в четырех регионах:
- Львовской области;
- Одесской области;
- Волынской области"
- и в Киеве.
Поэтому президент и премьер договорились восстановить формат селекторных совещаний по подготовке к следующей зиме. В них будут принимать участие:
- руководители областей;
- представители правительства;
- руководители общин;
- правоохранители;
- а также военные, которые отвечают за прикрытие объектов.
Задача общегосударственная – полностью реализовать утвержденные планы устойчивости в определенный срок. Это защита людей, и ответственность за это будет персональной в каждом регионе,
– подчеркнул глава государства.
Заметьте! В то же время, по словам Зеленского, Украина работает с международными партнерами по поставкам нового оборудования для энергообъектов. Договоренностей должны достичь уже на этой неделе.
Какие успехи в подготовке к следующей зиме?
В этом году Украина начала готовиться раньше к следующему отопительному сезону из-за последствий масштабных ударов врага по энергосистеме. Для этого все регионы разработали и представили планы устойчивости, по которым и ведется подготовка.
На прошлой неделе министр развития общин и территорий Алексей Кулеба рассказал, что сейчас уже удалось выполнить более 50% подготовительного этапа работ в целом по стране.
В частности, он назвал следующие шаги:
- На инженерно-техническую защиту 576 объектов критической инфраструктуры направили 22,06 миллиарда гривен;
- В эксплуатацию ввели 236 блочно-модульных котельных общей мощностью 488,7 мегаватт;
- Продолжают установку еще 77 котельных, на что выделили 424,8 миллиона гривен;
- Сформировали пакет из 26 проектов по стабильной поставке воды для более 9 миллионов человек.
Однако Кулеба отметил, что не все регионы одинаково быстро готовятся к зиме. Некоторым необходимо значительно ускориться, чтобы уложиться в запланированные сроки.
Это не вопрос обстоятельств, – а организации работы на местах,
– подчеркнул Кулеба.
Что еще нужно знать о подготовке к зиме?
В рамках подготовки к отопительному сезону 2026 – 2027 годов Украина рассчитывает сформировать запас газа на уровне около 14,6 миллиардов кубометров. Сейчас НАК "Нафтогаз Украины" совместно с оператором ГТС уже прорабатывают возможности бронирования мощностей для импорта необходимых объемов газа.
Параллельно государство работает над повышением устойчивости энергосистемы. По словам министра энергетики Денис Шмыгаль, в Украине разворачивают сеть так называемых "энергетических сот" – автономных или частично автономных кластеров, которые позволят критической инфраструктуре функционировать даже в случае повреждения центральной энергосети.
Важным направлением остается и сотрудничество с международными партнерами и донорами, которые помогают с ресурсами и оборудованием. Для координации такой поддержки Украина в этом году запустила новый формат взаимодействия – так называемый энергетический Рамштайн.