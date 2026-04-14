Які регіони відстають від графіка підготовки?

Про це президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко розповів у своєму дописі в соцмережах.

Під час наради вони обговорили, як просувається реалізація планів стійкості усіх регіонів та основних міст.

За словами глави держави, наразі області працюють над 368 об'єктами. У пріоритеті – оновлення захисту.

Володимир Зеленський Президент України Бачимо, на жаль, відставання частини регіонів від графіка, який був визначений для конкретного результату до початку нового опалювального сезону.

Зеленський зазначив, що "є питання до роботи" у чотирьох регіонах:

Львівській області;

Одеській області;

Волинській області"

та в Києві.

Тому президент та прем'єрка домовилися відновити формат селекторних нарад щодо підготовки до наступної зими. У них братимуть участь:

керівники областей;

представники уряду;

очільники громад;

правоохоронці;

а також військові, які відповідають за прикриття обʼєктів.

Завдання загальнодержавне – повністю реалізувати затверджені плани стійкості у визначений термін. Це захист людей, і відповідальність за це буде персональною в кожному регіоні,

– наголосив глава держави.

Зауважте! Водночас, за словами Зеленського, Україна працює з міжнародними партнерами щодо постачання нового обладнання для енергообʼєктів. Домовленостей мають досягти вже цього тижня.

Які успіхи у підготовці до наступної зими?

Цьогоріч Україна почала готуватися раніше до наступного опалювального сезону через наслідки масштабних ударів ворога по енергосистемі. Для цього усі регіони розробили та представили плани стійкості, за якими і ведеться підготовка.

Минулого тижня міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба розповів, що наразі вже вдалося виконати понад 50% підготовчого етапу робіт загалом по країні.

Зокрема, він назвав такі кроки:

На інженерно-технічний захист 576 об’єктів критичної інфраструктури спрямували 22,06 мільярда гривень;

В експлуатацію увели 236 блочно-модульних котелень загальною потужністю 488,7 мегавата;

Продовжують встановлення ще 77 котелень, на шо виділили 424,8 мільйона гривень;

Сформували пакет із 26 проєктів щодо стабільного постачання води для понад 9 мільйонів людей.

Однак Кулеба зауважив, що не всі регіони однаково швидко готуються до зими. Деяким необхідно значно прискоритися, щоб вкластися у заплановані терміни.

Це не питання обставин, – а організації роботи на місцях,

– підкреслив Кулеба.

